LIVE. Martínez: “Beslis pas wie speelt achterin na de laatste training”, Duivels zonder De Bruyne en Witsel aangekomen in Rusland

Rode Duivels EK-QUIZ. Ceulemans? Vandereyc­ken? Een opwarmer voor morgen: herkent u de Panini-stic­kers van de beste EK-dui­vels?

12:11 Kunnen de Rode Duivels ons een onvergetelijke zomer bezorgen? Als onze Gouden Generatie het de komende weken even goed doet als de mannen van in 1980, ziet het er in elk geval veelbelovend uit. Ken jij nog de Rode Duivels die ruim veertig jaar geleden de finale van het EK haalden? Wij haalden er als opwarmer voor morgen de Panini-stickers van toen bij. Veel succes!