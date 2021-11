LIVE. Maakt Martínez rapport nog wat indrukwekkender? - Wales is in goede doen en wil stunts herhalen: “Wij spelen om te winnen”

Rode Duivels HERBELEEF. Broers Hazard arriveren samen in Tubeke, De Ketelaere afgezet door vriendin Jozefien - 25 Duivels werken eerste training af, geen Courtois

The boys are back in town. Deze namiddag arriveerden de Rode Duivels aan het trainingscomplex in Tubeke. De broers Hazard kwamen samen toe, Club-youngster Charles De Ketelaere werd dan weer afgezet door zijn vriendin Jozefien. De komende week spelen de Duivels WK-kwalificatieduels tegen Estland en Wales. Dries Mertens en Dante Vanzeir stonden intussen de pers te woord, waarna de Duivels een eerste training afwerkten. Hieronder kan u alles herbekijken.

10 november