LIVE KROATIË-BELGIË. Rode Duivels ontsnappen! VAR draait penalty terug wegens voorafgaand buitenspel

Terwijl Thibaut Courtois zich voorbe­reidt op Kroatië, gaat verloofde Mishel op ‘citytrip’

Aan de steun van hun geliefden zal het straks niet liggen. Net als tegen Marokko zullen de Rode Duivels ook tegen Kroatië vurig aangemoedigd worden vanuit de tribunes. Ongetwijfeld tekent straks ook Mishel Gerzig, verloofde van Thibaut Courtois, opnieuw present in het Ahmed bin Ali Stadium. De Israëlische maakt van het verblijf in het Midden-Oosten alvast gretig gebruik om kennis te maken met de plaatselijke cultuur. Terwijl manlief Courtois zich voorbereidt op het levensbelangrijke duel met Kroatië, toont Gerzig op Instagram hoe ze haar hand laat beschilderen, wandelt in de woestijn en op een dromedaris rijdt.

