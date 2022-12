LIVE KROATIË-BELGIË. “Het licht schijnt het felst in de donkerste tijden”: Duivels peppen zich op met opvallend filmpje

INTERVIEW. Recordkee­per Tim Howard na WK 2014 tegen België duimt dat vriend Lukaku nog impact heeft in Qatar: “België heeft zijn ervaring en goals nodig”

Zijn WK-record van zestien saves in VS-België (1-2) op het WK 2014 maakte Tim Howard tot nationale held en internetlegende: zou de VS hem benoemen tot minister van Defensie? Howard blikt terug en spreekt exclusief over het WK in Qatar waar hij nu vurig hoopt dat zijn vriend en ex-ploegmaat Romelu Lukaku alsnog impact kan hebben: “Romelu is een teddybeer met power.”

30 november