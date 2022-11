LIVE KROATIË-BELGIË (16u). Alles of niets: kunnen Rode Duivels voortijdige WK-exit vermijden?

Rode DUivels REACTIES. Vertonghen streng na pijnlijke nederlaag: “Er gaat veel door m’n hoofd nu, dingen die ik buitenska­mers best niet zeg”

Alles of niets voor de Rode Duivels binnen een paar dagen tegen Kroatië, na de pijnlijke nederlaag tegen Marokko. In het Belgische kamp viel de frustratie uiteraard af te lezen van de gezichten, ook bij Thibaut Courtois. Jan Vertonghen klonk achteraf cynisch: “Waar het fout liep? Waarschijnlijk vallen we ook slecht aan omdat we te oud zijn, dat zal het nu weer zijn zeker?”

27 november