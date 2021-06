LIVE. Koning bezoekt Duivels in Tubeke - Traint De Bruyne vandaag wel mee?

Rode Duivels EXPLAINER. Dui­vels-familie bestaat in totaal uit 70 mensen: hoe komt dat?

8 juni Met de aankomst van Thierry Henry in Tubeke is de Rode Duivels-familie nu helemaal compleet. Een grote familie, want in totaal bestaat de bubbel uit maar liefst 70 mensen. ‘Er zijn toch maar 26 spelers?’, horen we u denken. VTM-nieuwsanker Jan Dewijngaert legt in bovenstaande video uit wat die andere 44 personen uitspoken in Tubeke.