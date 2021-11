LIVE. Knappe goal! Carrasco schiet onhoudbaar binnen, WK-kwalificatie mag Rode Duivels niet meer ontsnappen

Rode Duivels Degryse kritisch voor Rode Duivels en Martínez: “Elke keer we op een toernooi tegen een groot land spelen, haken we af”

Of de Rode Duivels té kritisch beoordeeld worden, wilde presentator Maarten Breckx weten van Marc Degryse tijdens de voorbeschouwing op de wedstrijd België-Estland. Neen, vond Degryse, want hij merkte dat ook de spelers kritisch zijn voor hun eigen prestaties. “Kevin De Bruyne gaf aan dat-ie zelfs in Rusland meer verwacht had en de Nations League was toch een teleurstelling”, zei hij in de studio. “Ik vond die eerste helft tegen Frankrijk ook het beste wat we in vijf jaar gezien hebben, maar een wedstrijd duurt 90 à 95 minuten. Het kan niet zijn dat het verschil tussen de eerste en tweede helft zo groot is bij een ploeg die vijf grote toernooien op rij speelt. Dat is iets voor een ploeg die net komt kijken. Martínez blijft te veel hangen bij het positieve - we moeten leren uit de fouten en beter doen. Hij pakt er altijd mee uit dat we al drie jaar nummer één van de wereld zijn. Dan moeten we de lat toch hoog leggen?”

20:52