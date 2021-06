LIVE. Kijk om 17u30 met De Bilde naar training van Rode Duivels - Carrasco en Alderweireld in koor: “Portugal is meer dan Ronaldo”

Rode Duivels “België met 19% kans favoriet om het EK te winnen”: volgens grootste statistie­ken­bu­reau vieren we straks

21 juni Gracenote, absolute autoriteit op het vlak van sportstatistieken, doet de Belgische hoop op EK-goud nog wat aanzwengelen. Op basis van hun eigen ranking, waarop de Rode Duivels op één staan, en de maar liefst 1 miljoen computergestuurde simulaties, is België de grootste kanshebber om het EK te winnen. Nadat we in de finale de Engelsen geklopt hebben.