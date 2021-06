LIVE. Kevin De Bruyne traint voor het eerst mee met de groep - Praet en Tielemans staan versteld van Witsel

Rode DuivelsRusland ligt achter ons, de focus bij de Rode Duivels is nu vol op Denemarken gericht. De Belgen zijn weer in het Basecamp in Tubeke om zich verder voor te bereiden op de match van donderdag. U volgt alles rond de nationale voetbalploeg LIVE op deze pagina.