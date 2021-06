LIVE. Kevin De Bruyne traint niet mee met de groep en past wellicht voor openingsmatch - 25.000 fans voor duel tegen Denemarken

Rode Duivels Een marktwaar­de van 960 miljoen euro én twee Rode Duivels: zo ziet het duurste EK-elftal eruit

12:40 Marktwaardes om van te duizelen. Volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt staan met Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne twee Rode Duivels in het duurste EK-elftal. De waardevolste ploeg is niet Frankrijk of België, maar wél Engeland. Het prijskaartje van alle spelers in hun selectie samen: bijna 1,3 miljard euro.