LIVE. Iedereen present op training Rode Duivels, Gilles De Bilde ziet twee grote vraagstukken

Rode Duivels Jan Mulder en Marc Degryse in ‘Deviltime’: “Vergeet finale maar als Finland ons in de problemen brengt”

21 juni Wat mogen (en moeten) we vanavond verwachten van Eden Hazard? Is het beter om Lukaku te laten rusten? En moet er gerekend worden met oog op een ‘beter’ speelschema in de knock-outfase? Analisten Jan Mulder en Marc Degryse blikken in onze online voetbalshow ‘Deviltime’ vooruit op de laatste groepsmatch van de Rode Duivels.