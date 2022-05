LIVE. Hazard, Lukaku en Openda passen voor eerste training - Batshuayi komt aan in wel erg kleurrijke BMW

WK voetbal Hoe ziet de potverde­ling eruit? En hoe gaat de WK-loting straks in z’n werk?

29 van de 32 WK-deelnemers zijn inmiddels bekend. Straks gaan de Rode Duivels in de trommel voor de loting van de groepsfase. België is reekshoofd, groepswedstrijden tegen Nederland of Duitsland behoren tot de mogelijkheden. Ontdek hieronder de verschillende potten en hoe de loting precies in z’n werk zal gaan.

1 april