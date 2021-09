LIVE. “Grasmat in Kazan zou er belabberd bij liggen”, Carrasco, Witsel en Courtois al terug naar hun club - Martínez en Casteels staan straks pers te woord

Rode Duivels HIGHLIGHTS. Lukaku 2x genadeloos met rug naar doel, Witsel pikt goaltje mee na knappe Duivelse tekening

2 september Dramatische start van de Rode Duivels in Tallinn. Nauwelijks twee minuten waren er gespeeld in de Le Coq Arena of Thibaut Courtois kon al vissen. Aan de basis een risicovolle breedtepass van Saelemaekers op rechts naar Vanaken, die de bal wat te veel afwachtte waardoor Mattias Käit ertussen zat. De Est kon oprukken en vervolgens voorbij een wijkende Alderweireld perfect uithalen met een effectzwanger schot in de verste hoek. Courtois kansloos. Sneu voor zowel Saelemaekers als Vanaken, die net vanavond nog eens hun kans in de basis kregen.