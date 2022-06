LIVE. GOAL! Bergwijn knalt Oranje niet onverdiend op voorsprong

RODE DUIVELS EXCLUSIEF. Kevin De Bruyne: "Ik ben in slaap gevallen tijdens CL-finale. Twee dagen KDB-cup en een vrijgezel­len... Het vat was af”

De Nations League, de WK-ambities, de titel met City, de komst van Haaland: thema’s genoeg om het met Kevin De Bruyne (30) over te hebben. KDB ging daarom zitten voor een exclusieve babbel met Gilles De Bilde, en had daarbij ook onder meer een opvallende anekdote in huis over de finale van de Champions League.

