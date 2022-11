LIVE EGYPTE-BELGIË. Batshuayi knalt op de lat, Courtois moet aan de bak op schot Trezeguet (ex-Anderlecht)

Rode DuivelsDe Rode Duivels spelen tegen Egypte hun laatste oefengalop in de aanloop naar het WK voetbal in Qatar. Ze doen dat met Zeno Debast, Arthur Theate en Hans Vanaken - toch wel de drie meest opvallende namen in de basis van Roberto Martínez. Bij Egypte is het natuurlijk vooral uitkijken naar de flitsen van Mo Salah. Of het lukt om de superster van Liverpool aan banden te leggen, volgt u hieronder op de voet!