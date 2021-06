LIVE. Eden Hazard traint vandaag wellicht voor het eerst met de groep

Rode Duivels HOOGTEPUN­TEN. Hazard scoort voor Duivels, Mignolet bij vierde poging geklopt

3 juni De Rode Duivels zijn in een matig oefenduel op de Heizel niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel tegen Griekenland. Thorgan Hazard zette de Belgen nog op voorsprong, maar in de tweede helft kwamen de bezoekers langszij - al deed doelman Simon Mignolet z’n uiterste best om dat te vermijden. Iets gemist? Niet getreurd, want hieronder krijgt u alle hoogtepunten nog eens op een rij.