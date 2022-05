LIVE. Eden Hazard spreekt over moeilijke jaren bij Real en WK in Qatar: “Moeten de ambitie hebben om te winnen”

WK voetbal LOTING WK 2022. Eerst Canada, dan Marokko en Kroatie: Duivels blij met “lastige maar leuke poule”, maar in mogelijke achtste finale wacht kraker

De Rode Duivels spelen op het WK voetbal in Qatar in poule F tegen eerst Canada, dan Marokko en vervolgens Kroatië. Op respectievelijk donderdag 23 november, zondag 27 november en donderdag 1 december. Leuke groep en geen te vroege start, zoals Roberto Martínez dat wenste. Tot zover het goeie nieuws. Want in een mogelijke achtste finale wacht een tegenstander uit de groep met Spanje en Duitsland. In de kwartfinales behoort dan weer een clash met Brazilië of Portugal tot de mogelijkheden. En zo blijkt het pad richting de oppergaai net zoals op de voorbije EK’s en WK’s opnieuw aartsmoeilijk.

