LIVE. Eden Hazard reist niet mee naar Wales - Ook Mignolet en Denayer ontbraken op training

Rode DuivelsQatar 2022 is binnen, maar in Wales wacht de Rode Duivels nog een lastige avond om de WK-kwalificatie af te sluiten. De Welshmen van Gareth Bale liggen in de pole voor de tweede plaats in de poule om zo via de barrages nog naar het WK te kunnen. Deze ochtend werkten de Duivels een laatste training af voor het vertrek naar Cardiff, waar deze avond Axel Witsel en bondscoach Roberto Martínez een persconferentie geven. Volg het hier live.