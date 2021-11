LIVE. Eden Hazard reist niet mee naar Wales, ook Mignolet, Denayer, Praet en Courtois haken af - Kaminski opgeroepen

Op uitzondering van Praet waren de vier internationals deze voormiddag niet op training verschenen in Tubeke. De afwezigheid van Courtois was geen verrassing. Bondscoach Roberto Martinez maakte zaterdag na de 3-1 zege tegen Estland al bekend dat de nationale doelman meer dan waarschijnlijk niet mee zou afreizen naar Cardiff. Courtois kon in aanloop naar het kwalificatieduel tegen Estland ook maar één keer trainen en er worden geen risico’s genomen. De doelman mag terugkeren naar Madrid, samen met ploegmakker Eden Hazard.