LIVE. Eden Hazard en Thomas Vermaelen pasten voor groepstraining en werkten sessie binnen af

Rode Duivels Martínez brengt hoopvol nieuws: “Geen operatie voor De Bruyne, we stomen Witsel klaar voor derde match”

31 mei De Rode Duivels verzamelden vandaag in Tubeke. En dus sprak ook Roberto Martínez de pers toe. De bondscoach bracht daarbij hoopvol nieuws over de blessures van Axel Witsel en Kevin De Bruyne, die wel onzeker is voor de openingsmatch tegen Rusland.