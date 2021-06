LIVE. Duivels - zonder De Bruyne en Witsel - trainen eerste keer in Rusland, De Bilde: "Aantal knopen die moeten worden doorgehakt”

Rode Duivels Nu ook helemaal klaar: Duivels poseren voor hun officiële EK-ploegfoto

8 juni Eentje voor op de schouw. De Rode Duivels hebben geposeerd voor hun officiële EK-ploegfoto. De groep is sinds de aankomst van Kevin De Bruyne compleet en de 26 spelers mochten daarom hun beste glimlach boven halen. Er werd ook een foto gemaakt met de spelers die op de reservelijst staan, maar toch in Tubeke zijn (zie onder). Later vanavond volgt bij wijze van teambuilding nog een barbecue voor de selectie en de staf van bondscoach Roberto Martínez - met alles erop en eraan.