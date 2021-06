LIVE. Duivels zonder De Bruyne en Witsel aangekomen in Rusland, bekijk hier de eerste beelden - De Bilde: “Nu nog laatste details bijwerken”

Rode Duivels Gilles De Bilde interviewt Thomas Vermaelen: “Vertrouw erop dat Eden 100% zal zijn op EK”

8 juni Hij is 35 en speelt in Japan. Maar geen kat die eraan twijfelt: een fitte Thomas Vermaelen heeft altijd zijn plaats bij de Rode Duivels. “Ik ben 100 procent”, belooft hij in een exclusief gesprek met Gilles De Bilde. “En ik voel me nog steeds fier om hier te zijn.”