LIVE. Duivels reizen morgenvroeg af in Charleroi, zonder De Bruyne - 25.000 fans voor duel tegen Denemarken

Rode Duivels “Axel Witsel blijft ook op het EK zeker bij de groep”: Martínez neemt twijfels weg

7 juni Blijft ie of blijft ie niet? Hij blijft, Axel Witsel. Daar liet Roberto Martínez na de zege tegen Kroatië geen twijfels meer over bestaan. “Axel zal vast en zeker bij de 26 spelers horen op het EK”. De bondscoach liet ook weten dat de reservespelers tot en met vrijdag bij de groep blijven. En door de bewuste keuze voor een ander systeem - dat goed uitpakte tegen Kroatië - heeft hij er weer een extra optie bij straks op het EK. “Voetbal draait om winnen, maar in deze wedstrijden draait het meer om hoe je wint”, aldus Martínez.