LIVE. Duivels hopen op Witsel voor derde match tegen Finland - Geen operatie De Bruyne - Eerste training volgt

Rode Duivels Chadli stond ter discussie, Martínez neemt hem toch mee: “Hij grijpt altijd z’n kans op grote momenten”

17 mei Ook voor Nacer Chadli is er een plek in de EK-selectie. Zijn stek was nochtans voer voor discussie. Bij Basaksehier verdween hij uit beeld, ook zijn laatste optredens voor de Rode Duivels waren geen immens succes. Maar Martínez behoudt dus het vertrouwen in de winger.