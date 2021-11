LIVE. Dezelfde 11 Rode Duivels vatten tweede helft aan, nemen ze na rust opnieuw afstand van Wales?

Rode Duivels En of u verlangt naar nieuwe gezichten: HLN-sur­fer zet Theate, De Ketelaere en Vanzeir in basiself

En of de HLN-lezer uitkijkt naar nieuwe gezichten bij de Rode Duivels. 3.320 surfers brachten hun stem uit wie zíj vanavond aan de aftrap willen zien staan in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales. U kiest voor Casteels in doel en hoopt achteraan dat Theate zijn debuut mag maken. Dat geflankeerd door Vertonghen en Boyata. Op het middenveld de vertrouwde tandem De Bruyne-Witsel met als vleugelspelers T.Hazard en Saelemaekers - u beloont hem voor zijn gezwinde invalbeurt tegen Estland. In de voorlinie gooit u alle vertrouwde namen overboord. Geen Mertens, Benteke of Carrasco, wél De Ketelaere, Trossard en Vanzeir. De Ketelaere dus als ‘nummer 9', een positie waar bondscoach Martínez zijn twijfels over heeft.

17:27