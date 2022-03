LIVE. Debutant Van der Heyden start: “Hij heeft indruk gemaakt op training”- ook Bornauw, Trossard en Januzaj krijgen hun kans

Rode Duivels Geen Nikola Storm, bondscoach Roberto Martínez haalt wel Siebe Van der Heyden bij de Rode Duivels: “Zijn profiel is heel interes­sant”

Roberto Martinez heeft Siebe Van Der Heyden opgenomen in zijn selectie voor de oefenwedstrijden van de Rode Duivels tegen Ierland (26 maart in Dublin) en Burkina Faso (29 maart in Anderlecht).

18 maart