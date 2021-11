LIVE. De Ketelaere krijgt eerste basisplaats, ook Origi en Theate starten tegen Wales

Rode Duivels Roberto Martínez is Guy Thys voorbij: Duivels vijfde keer op rij naar EK of WK (maar Duitsland gaat al 26ste keer)

De Rode Duivels hebben zich voor de vijfde keer op rij geplaatst voor een groot toernooi. Dat is een record, want eerder kon België zich slechts vier keer op rij kwalificeren voor een eindtoernooi. Dat gebeurde onder Guy Thys, die de Rode Duivels in 1980, 1982, 1984 en 1986 telkens naar het EK of het WK wist te loodsen.

13 november