LIVE. De Ketelaere: “Ik hoop op een basisplaats” - Mignolet sluit later aan na geboorte van tweede zoontje

Rode DuivelsDe Rode Duivels blazen vandaag verzamelen voor de interlandbreak. Op 26 maart spelen ze tegen Ierland (in Dublin), drie dagen later is er de friendly tegen Burkina Faso (in Anderlecht). Enkel Duivels met minder dan 50 caps werden geselecteerd. Volg hun aankomst op het trainingscomplex van Tubeke in onderstaande liveblog. Later vandaag spreken Wout Faes en Charles De Ketelaere.