LIVE. De Bruyne en Eden Hazard op het veld? Kijk hier om 17u30 naar training - Mertens: “Mijn EK kan beter”

Rode Duivels “Portugal voetbalt beter zonder Ronaldo”: Mulder en Degryse vol vertrouwen in ‘Deviltime’

27 juni Zijn De Bruyne en Lukaku klaar om ons vanavond over de streep te trekken? Wie speelt er in de Belgische verdediging? En hoe stoppen de Duivels in hemelsnaam Cristiano Ronaldo af? Analisten Jan Mulder en Marc Degryse blikken in onze online voetbalshow ‘Deviltime’ vooruit op de achtste finale van de Rode Duivels tegen Portugal.