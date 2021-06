LIVE. De Bruyne en Denayer staan zo dadelijk pers te woord - Thorgan Hazard enige afwezige op training

Rode Duivels Lukaku wilde maatje Eriksen bezoeken in ziekenhuis, maar mag niet van UEFA: “In tiende minuut zullen we bal buiten trappen en applaudis­se­ren”

17 juni Het hoofd zit helemaal bij de match van morgen, maar Romelu Lukaku is zijn maatje Christian Eriksen zeker niet vergeten nu hij in Kopenhagen is. ‘Big Rom’ wilde hem zelfs bezoeken in het ziekenhuis - dat mag hij niet van UEFA - en bevestigde dat de Rode Duivels morgen Eriksen mee zullen eren.