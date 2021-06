LIVE. De Bilde keek naar training Duivels, Thorgan Hazard traint terug mee met selectie na knieblessure

Rode Duivels Onze chef voetbal gaat op zoek naar de waarheid van de Rode Duivels: “Wachten we op Eden Hazard of op Godot? Het is een pertinente vraag”

5:00 “Is uw glas bij de Rode Duivels halfvol of halfleeg?” Het is een vraag die onze chef voetbal Stephan Keygnaert zich stelt. De Duivels pakten wel negen op negen, maar ook niet meer dan dát. En om dat tikkeltje extra te brengen, kijkt hij in één richting. “De Bruyne zal één keer niet de dominante factor zijn, Lukaku scoorde nog nooit tegen Bonucci. In een mogelijke kwartfinale is het aan Eden Hazard. Maar wachten we op Eden of op Godot?”