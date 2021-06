LIVE. Chiellini fit bij de Italianen - Courtois staat in elftal van de 1/8ste finales

Rode Duivels naar kwartfina­le: “Enige waar Italianen schrik van hebben, is Lukaku”

28 juni Kris Van Handenhoven, een Vlaamse uitbater van een vakantieverblijf in het Italiaanse Assisi, bevestigt eigenlijk wat Capello zei. “De Italianen zijn zeker van winst. De enige waar ze een beetje schrik van hebben, is Lukaku”, klinkt het bij Van Handenhoven, die ook toegeeft dat het in zijn omgeving over niks anders meer gaat dan die wedstrijd.