LIVE. Chadli, Vanaken en Sels maken deel uit van EK-selectie, De Bruyne moet zich pas op 7 juni melden

Rode DuivelsDe 26 namen in de EK-selectie van Roberto Martínez zijn bekend. Zoals aangekondigd zijn daar geen grote verrassingen bij. Axel Witsel maakt deel uit van de selectie, net als Chadli, Benteke en Vanaken. De grootste verrassing is er misschien wel in doel, waar Matz Sels derde keeper is in plaats van Koen Casteels, die na het seizoen geopereerd moet worden. Daarnaast roept Martínez elf reservespelers op. Nog opvallend: Kevin De Bruyne moet zich pas op 7 juni bij de nationale ploeg melden.