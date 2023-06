LIVE BELGIË-OOSTENRIJK. 0-1! Mangala verschalkt Courtois met een ongelukkige deviatie

“God was niet met de Duivels”: reconstruc­tie van de krankzinni­ge slotfase in de vorige Bel­gië-Oostenrijk

De Rode Duivels in een EK-kwalificatiematch tegen Oostenrijk: als dat maar niet even ‘ellendig’ afloopt als dàt laatste duel in 2010. Memorabel om de 4-4-uitslag en de emotionele rollercoaster met euforie en verdriet in blessuretijd: “Had Eden die bal maar bijgehouden...”