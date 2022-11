LIVE BELGIË-MAROKKO. Courtois nu toch geklopt op vrije trap, Rode Duivels 0-1 achter!

DE LANDVERRA­DER. Onze spion in het kamp van de Canadezen waarschuwt: “Jullie gaan schrikken”

Voor elke match van de Rode Duivels op het WK in Qatar geeft onze anonieme spion in het kamp van de tegenstanders een inzicht in hun strategie. Vandaag dus een mysterieuze Canadees, en het is er één die een flinke verwittiging in huis heeft voor onze Rode Duivels: “Hij kan echt alles!”

23 november