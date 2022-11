LIVE BELGIË-CANADA. Dendoncker start in plaats van Debast, ook Tielemans en Batshuayi aan de aftrap

WK VOETBAL De Azzurri als voorbeeld, hoe Italiaans sprookje van 2006 een inspiratie kan zijn voor de Rode Duivels: “Niets kon ons deren”

Het omkoopschandaal Calciopoli hield het land in zijn greep, de zelfmoordpoging van Gianluca Pessotto sloeg in als een bom. Net toen niemand een cent om hun kansen gaf, zegevierde La Squadra Azzurra op het WK 2006 in Berlijn. Reconstructie van het Italiaanse sprookje, dat onze Rode Duivels moet inspireren. “Dat we samen zo hebben afgezien, heeft ons onklopbaar gemaakt.”

22 november