LIVE BELGIË-CANADA. Dendoncker start in plaats van Debast - Belgische fans ter plaatse zijn schaars, maar ze laten zich wel opmerken

Het is zover. De Rode Duivels openen vanavond om 20 uur hun WK voetbal tegen Canada. Starten ze met een knal? Of gaan er nog meer twijfels de kop opsteken? In onderstaande liveblog zit u op de eerste rij voor de aanloop naar de match en uiteraard de wedstrijd zelf!