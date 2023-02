LIVE. Bekijk hier de eerste beelden van Tedesco op Belgische bodem: nieuwe bondscoach is in Tubeke, waar hij straks wordt voorgesteld

Van ingenieur bij Mercedes tot ‘laptop­coach’ bij de Rode Duivels: het privéleven van onze nieuwe bondscoach Domenico Tedesco (37)

Geboren in Italië, getogen in Duitsland en straks hopelijk geslaagd in België. Hoewel Domenico Tedesco amper 37 is, heeft hij al een opmerkelijk leven achter de rug. Enkele stevige porren bleken hoogstnodig om de luie scholier om te toveren tot een industrieel ingenieur, die zelfs een tijd werkte op het Mercedes-hoofdkwartier in Stuttgart. Waar hij zowaar de liefde vond bij een accordeoniste. Privéportret van onze nieuwe bondscoach, net als voorganger Martinez een zelfuitgeroepen “familieman”.

