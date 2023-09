LIVE AZERBEIDZJAN-BELGIË. Kans aan weerszijden: Trossard op de paal, nadien houden Casteels en Theate Duivels recht

Toby Alderweireld te gast

De gast deze namiddag in Deviltime (vanaf 14u30) naast analisten Jan Mulder en Marc Degryse is niemand minder dan Toby Alderweireld. De kampioenenmaker van Antwerp, momenteel in de lappenmand nadat hij in Athene een schouderblessure opliep, nam in maart afscheid van de Rode Duivels. Al liet hij na de titel met de 'Great Old' nog verstaan dat als Tedesco hem absoluut nodig heeft op het EK, hij openstaat voor een terugkeer. De deur staat op een kier.

Alderweireld was er exact twaalf jaar geleden trouwens bij in Azerbeidzjan, toen België in Bakoe 1-1 speelde in ook een EK-kwalificatiematch. Timmy Simons zette België op voorsprong, maar een tegengoal na een vrije trap in minuut 86 (zie foto hieronder) zorgde voor een domper. De Duivels wisten zich uiteindelijk net niet te plaatsen voor het EK dat een jaar later in Duitsland plaatsvond.