LIVE AZERBEIDZJAN-BELGIË. Diepen dezelfde elf Duivels hun nipte voorsprong uit?

0-1 GOAL van Yannick Carrasco!

Was het de bedoeling of niet? Alleszins staat het wel 0-1. En typisch voor deze lastige eerste helft dat het via een lucky goal moet. Lukaku herovert de bal op de eigen speelhelft, Bakayoko neemt over en schiet. Ongevaarlijk lijkt het, maar Carrasco kan er nog een voetje - al dan niet bewust - tegen plaatsen. Doelman Magomedaliyev staat op het verkeerde been en is dus gezien. Het maakt de Belgische vreugde er niet minder op.