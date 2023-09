LIVE AZERBEIDZJAN-BELGIË (15u). Welke Rode Duivels worden naast Lukaku en Casteels aan de aftrap verwacht in Bakoe?

Tedesco: "Ben wat meer nerveus dan normaal"

Tedesco denkt niet dat het morgen een walk over zal worden. "Ik voel me wat meer nerveus dan normaal. We spreken al te veel over het EK, vind ik. Alsof we al gekwalificeerd zijn. Dat is de foute mentaliteit. Elke wedstrijd is zwaar en belangrijk. Ja, Azerbeidzjan verloor met 5-0 in Zweden. Maar ze speelden daar alles behalve slecht en maakten het Zweden lang moeilijk. Ze konden er tijdens de pauze 0-1 voor staan in plaats van 1-0 achter. Kijk ook naar onze match in Estland, die 0-3 was niet zo eenvoudig. Het gaat allemaal over mentaliteit. Pas als die goed zit, kunnen we hier winnen."