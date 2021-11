LIVE (20u45). Sluiten Rode Duivels WK-kwalificatiecampagne af met zege in Wales?

Rode Duivels Geen euforie in de studio na vijfde groot toernooi op rij: “Halve finale en finale. Dát is de opdracht”

Voor een vijfde keer op rij gaan de Rode Duivels naar een groot toernooi. Na al die jaren word je het wel gewoon, zo merken ook analisten Marc Degryse en Jan Mulder. Ook omdat het in een groep was met - alle respect - ‘maar’ Tsjechië en Wales als voornaamste concurrenten. “Weinig enthousiasme? (lacht) Dat komt een beetje door de tegenstander”, zegt Mulder. “België heeft een geweldige ploeg en wint altijd tegen zulke teams. Maar halve finales van EK’s en WK’s winnen ze nog niet. Dát is de opdracht van de Duivels. Om daar doorheen te breken.”

