LIVE (20u45). Klaren Rode Duivels ook zonder resem sterkhouders makkelijk de klus tegen Wit-Rusland? Kijk live via VTM of VTM GO!

Rode Duivels Rode Duivels zetten met vlotte 3-0-zege tegen Tsjechië opnieuw een reuzenstap richting kwalifica­tie voor het WK

5 september Job done voor de Rode Duivels. Een sterk België rekende vanavond af met Tsjechië in het Koning Boudewijnstadion: 3-0. Jubilaris Lukaku effende al snel het pad, Hazard en Saelemaekers dikten aan. De kwalificatie voor het WK in Qatar is nu zo goed als zeker.