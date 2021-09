LIVE (20u45). Duivels vermoedelijk met Casteels, Vanheusden en Batshuayi tegen Wit-Rusland - Kijk live via VTM of VTM GO!

Pakkend eerbetoon aan overleden Wilfried Van Moer

5 september De huldiging van Lukaku werd gevolgd door een pakkend eerbetoon aan Wilfried Van Moer. Groot of klein: de handen gingen bij iedereen op mekaar. Tijdens dat moment verschenen er foto’s van Van Moer op de grote schermen. De Waaslander speelde 57 keer voor de nationale ploeg, hij werd de voorbije weken meermaals “één van de beste Rode Duivels aller tijden” genoemd. ‘De Kleine Generaal’, voor wie er spandoeken waren in de spionkop, was in 1996 ook kort bondscoach. Drievoudig Gouden Schoen Van Moer overleed op 24 augustus op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding.