LIVE (15u). Een extra zorg? Bij verlies tegen Italië kunnen Rode Duivels nummer 1 op FIFA-ranking verliezen

Rode Duivels Kiest Martínez te vaak op basis van status? Volgens Marc Degryse wel: “Het was de logische keuze om Vanaken te laten starten”

8 oktober Youri Tielemans (24) luidde met een strafschopovertreding onbedoeld de remonte van Frankrijk in tegen de Rode Duivels. Een nieuw signaal dat de middenvelder van Leicester niet z’n beste periode beleeft. De vraag dringt zich dan ook op: had de in bloedvorm verkerende Hans Vanaken niet aan de aftrap moeten staan? Onze analist Marc Degryse vindt in ‘HLN Sportcast Deviltime’ alvast van wél.