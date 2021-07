LIVE (13u). Wat heeft bondscoach Roberto Martínez te zeggen enkele dagen na pijnlijke EK-uitschakeling?

Rode DuivelsVanmiddag om 13 uur spreekt bondscoach Roberto Martínez de pers toe. Over de pijnlijke EK-uitschakeling van afgelopen vrijdag tegen Italië, natuurlijk, maar ook over zijn eigen toekomst. Zet hij met volle goesting de weg richting Nations League-finale en WK-eindronde in? Of kiest hij ervoor om de handdoek te gooien? Alle updates vanop de virtuele persconferentie, straks hieronder in tekst!