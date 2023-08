LIVE (12u). Wie selecteert Tedesco voor EK-kwalificatiematchen tegen Azerbeidzjan en Estland?

Onder Tedesco vertrok zelfs al een wereldkam­pi­oen door kapiteins­rel: “Hij is niet bang om moeilijke beslissin­gen te nemen”

De kwestie-Courtois zal nog weken, maanden, misschien wel jaren aan Domenico Tedesco (37) blijven kleven. En zeggen dat de bondscoach al een ervaringsdeskundige was: in Duitsland vertrok er onder zijn leiding zelfs een wereldkampioen na een kapiteinsrel. Wat zegt dat volgens insiders over Tedesco? “Hij kijkt niet naar namen. Dat is zijn kracht, maar soms zijn zwakte.”