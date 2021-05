LIVE (12u). Bondscoach Martínez maakt EK-kern bekend: “Geen nieuwe namen”

Rode Duivels Mogen Rode Duivels hopen op vaccin voor EK? “Het moet maar gebeuren dat voor de halve finale spelers uitvallen door een besmetting”

24 april Romelu Lukaku of Kevin De Bruyne die op het EK tien dagen in quarantaine moet na een positieve coronatest? Het zou zomaar kunnen. Terwijl de olympiërs de dagen aftellen tot hun eerste prik, wordt er met geen woord gerept over De Rode Duivels.