LIVE. 1-3! Onvermijdelijke Lukaku scoort z’n tweede van de avond

Rode Duivels Martínez: "Het moment waarop ik voel dat ik niet meer kan brengen wat nodig is, zal ik de eerste zijn om de handdoek te gooien”

8 juli Ondanks de vroegtijdige uitschakeling van de Rode Duivels op het EK, twijfelt Roberto Martínez niet aan zijn toekomst bij de nationale ploeg. De Catalaan ligt bij de Belgische bond nog tot na het WK van 2022 in Qatar onder contract. “De teleurstelling na het verloren duel tegen Italië was groot, maar de focus ligt nu al op de WK-kwalificatiewedstrijden van september en de Final Four van de Nations League een maand later”, bekende de bondscoach tijdens een digitaal persmoment. “Pas als ik het gevoel heb dat ik niets meer kan bijbrengen, zal ik vertrekken. Ook mijn werk als technisch directeur zet ik voort. Dat is het plan.”