Lager basisloon dan Martinez, maar wel hogere bonussen: Domenico Tedesco (37) is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels

‘t Is nu ook officieel. Domenico Tedesco (37) wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Tedesco tekent een contract tot na het EK van 2024. Geld was geen doorslaggevende keuze voor de coach: zijn basissalaris zal een stuk lager liggen dan bij Roberto Martínez, de bonussen die hij kan pakken liggen wel hoger.

Tedesco wordt dus de opvolger van Martínez bij de Rode Duivels. Het was al een tijd duidelijk dat de bond en de trainer met elkaar in zee wilden gaan, maar Tedesco moest eerst nog een akkoord vinden met zijn ex-werkgever RB Leipzig.

De Italiaanse Duitser had immers nog een contract tot het einde van het seizoen toen Leipzig hem in september aan de deur zette. In de praktijk werd hij op non-actief gezet. Dat wilde zeggen dat de club hem nog maandelijks zijn loon zou uitbetalen, tot de overeenkomst op 30 juni ten einde zou lopen. Maar dat betekende evengoed dat Tedesco eerst een akkoord met Leipzig diende te vinden wanneer hij een potentiële nieuwe werkgever vond. Dat akkoord is een feit, waardoor Tedesco deze namiddag kan worden voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels.

Quote Tedesco’s opdracht bestaat erin de Rode Duivels te kwalifice­ren voor het EK van 2024 in Duitsland KBVB

De Italiaanse is 37 en was eerder coach bij Schalke 04, Spartak Moskou en dus RB Leipzig. “Hij staat bekend als een moderne coach met internationale ervaring op topniveau, die graag offensief voetbal speelt met veel druk vooruit”, klinkt het bij de KBVB. “Zijn opdracht bestaat erin de Rode Duivels te kwalificeren voor het EK van 2024 in Duitsland. De eerste kwalificatiematch hiervoor wordt gespeeld op 24 maart in Stockholm tegen Zweden.”

Tedesco zelf voelde vanaf het eerste gesprek met de bond dat het goed zat, zo zegt hij op de site van de KBVB. “We zaten meteen op dezelfde golflengte. Ik ben erg gemotiveerd en kan niet wachten om eraan te beginnen. Het is een grote eer voor mij om de nieuwe bondscoach van België te zijn.” ​

De stap van Tedesco naar de Rode Duivels is geen keuze voor de centen. De Belgische bond had geen gigantische budgetten beschikbaar voor de opvolger van Martínez - qua salarissen speelt het clubvoetbal in een andere klasse.

Tandem met Vercauteren

Naast de komst van Tedesco, bevestigde de bond dus ook die van Frank Vercauteren. Hij is officieel de nieuwe technisch directeur van de voetbalbond. De keuze voor Vercauteren is geen verrassing. Hij kent het Belgisch voetbal, pakte prijzen met Anderlecht en Racing Genk en werkte bij Antwerp. Hij heeft de reputatie en het métier om met de bondscoach in discussie te gaan en waar nodig bij te sturen. En hij kan een tandem vormen met een jeugdigere, datagedreven trainer. Zoals de nieuwe bondscoach Tedesco is.

In 2009 was Vercauteren al even interim-bondscoach. Hij vertrok toen door een gebrek aan professionaliteit in en rond de nationale ploeg. Sinds zijn vertrek bij Antwerp in de lente van 2021 zat Vercauteren zonder werk.

